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В Екатеринбурге многодетная мать уснула за рулем и сбила пешеходов
25.1.2020 14:51
Фото: kapital.kz
Мать четырех детей, уснув за рулем, допустила наезд на ребенка и и пожилого мужчину, которые в тот момент находились на "зебре".
Как сообщает управление ГИБДД по Свердловской области, оба пострадавших были доставлены в больницу.
В минувшую пятницу, 24 января, многодетная женщина на автомобиле BMW сбила в Екатеринбурге девочку и велосипедиста. ЧП случилось, кода мать четырех детей проехала перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате под колесами машины оказались девятилетний ребенок и 74-летний мужчина. В момент аварии они находились на пешеходном переходе.
По словам виновницы аварии, она очень устает в последнее время: младший ребенок появился на свет лишь месяц назад. Кроме того, она воспитывает еще трех детей, старшему из которых одиннадцать лет. Вместе с женщиной на переднем сидении машины ехал младенец в автолюльке. Ребенок не пострадал.
В региональном УГИБДД пояснили, что у пожилого велосипедиста врачи подозревают перелом правой голени, а у девочки, попавшей в больницу после аварии, диагностировали ушибы, ссадины и сотрясение мозга.
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