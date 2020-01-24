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Диснейленд в Шанхае закрыли из-за коронавируса
24.1.2020 22:35
Фото: travelask.ru
Администрация парка развлечений Диснейленд в Шанхае сообщает о приостановлении деятельности.
Как передают азиатские СМИ, комплекс было решено закрыть из-за опасности, связанной с распространением коронавируса.
Администрация шанхайского Диснейленда пояснила, что "для сдерживания распространения вспышки заболевания" и в целях обеспечения безопасности и здоровья работников и посетителей парка было принято решение о приостановлении деятельности.
Ранее канадская компания Cirque du Soleil, занимающаяся организацией цирковых шоу в разных странах мира, отменила запланированные представления в провинции Чжэцзян и некоторых других регионах на востоке КНР. Как подчеркнул глава организации Даниэль Ламар, в сложившейся ситуации необходимо "активизировать превентивные меры".
Напомним, из-за распространения коронавируса в Пекине отменили праздничные мероприятия, приуроченные к наступлению китайского Нового года.
На сегодняшний день в КНР заболели свыше шестисот человек, зафиксировано семнадцать летальных случаев. В рамках масштабной борьбы с распространением вируса было принято решение о полной изоляции жителей двух городов - Уханя, где в конце прошлого года началась вспышка, и Хуангана.
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