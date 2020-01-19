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Китайская шахматистка Вэньцзюнь сохранила мировую шахматную корону


09:47
Цзюй ВэньцзюньФото: sportmedia.news
Цзюй Вэньцзюнь

По итогам матча с россиянкой Александрой Горячкиной китаянка Цзюй Вэньцзюнь смогла сохранить шахматную корону, передает агентство "Интерфакс - Дальний Восток".

Спортсменки в общей сложности сыграли 12 партий.

Встречи Цзюй Вэньцзюнь и Александры Горячкиной состоялись ранее в Шанхае и во Владивостоке. Спортсменки имели равный счет после двенадцати матчей, поэтому назначили тай-брейк, в рамках которого китаянка и россиянка сыграли четыре партии.

После победы 28-летняя чемпионка дала высокую оценку мастерству соперницы. По словам Цзюй Вэньцзюнь, решающий матч "прошел на равных". Александра Горячкина молода, но ее манера игры уже "очень профессиональна". Китаянка назвала российскую шахматистку сильным игроком.

Заключительная часть матча на первенство мира была организована в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский во Владивостоке.

Гарантированный призовой фонд турнира - 500 тысяч евро, при тай-брейке победительнице достается 55% от этой суммы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 122

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