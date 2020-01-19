|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Китайская шахматистка Вэньцзюнь сохранила мировую шахматную корону
09:47
Фото: sportmedia.news
Цзюй Вэньцзюнь
По итогам матча с россиянкой Александрой Горячкиной китаянка Цзюй Вэньцзюнь смогла сохранить шахматную корону, передает агентство "Интерфакс - Дальний Восток".
Спортсменки в общей сложности сыграли 12 партий.
Встречи Цзюй Вэньцзюнь и Александры Горячкиной состоялись ранее в Шанхае и во Владивостоке. Спортсменки имели равный счет после двенадцати матчей, поэтому назначили тай-брейк, в рамках которого китаянка и россиянка сыграли четыре партии.
После победы 28-летняя чемпионка дала высокую оценку мастерству соперницы. По словам Цзюй Вэньцзюнь, решающий матч "прошел на равных". Александра Горячкина молода, но ее манера игры уже "очень профессиональна". Китаянка назвала российскую шахматистку сильным игроком.
Заключительная часть матча на первенство мира была организована в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский во Владивостоке.
Гарантированный призовой фонд турнира - 500 тысяч евро, при тай-брейке победительнице достается 55% от этой суммы.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|