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В Мурманске задержали лидера местного филиала «Свидетелей Иеговы»


23.1.2020 00:27
В Мурманске задержали лидера местного филиала «Свидетелей Иеговы»Фото: irk.today

В рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ в Мурманске был задержан 40-летний мужчина.

Как указано в сообщении на сайте регионального СУ СКР, речь идет о главе местной религиозной организации "Свидетелей Иеговы".

Подозреваемому было известно о том, что в России в прошлом по решению суда были ликвидированы религиозная организация "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и региональные филиалы, входившие в ее структуру (признаны экстремистскими объединениями, деятельность в РФ официально запрещена).

Несмотря на запрет, подозреваемый вплоть до последнего времени проводил собрания с участниками и читал соответствующие проповеди, а также занимался распространением литературы религиозного содержания.

Уточняется, что противоправная деятельность велась, начиная с апреля 2017 года. В течение этого периода лидер мурманских иеговистов вовлекал новых участников в указанную экстремистскую организацию.

Деятельность запрещенного судом экстремистского объединения "Свидетели Иеговы" была пресечена в Мурманске в конце прошлого года. Операция совместно проводилась сотрудниками местных управлений СКР и ФСБ. В рамках данного уголовного дела тогда были проведены обыски сразу по пяти адресам.

На прошлой неделе заслуженную артистку России отправили в СИЗО по делу "бога Кузи". Суд избрал меру пресечения для нескольких фигурантов, подозреваемых в мошенничестве. В частности, под стражу была взята скрипачка Анастасия Чеботарева, являвшаяся в прошлом супругой лидера секты.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 290

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