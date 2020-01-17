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Заслуженную артистку России отправили в СИЗО по делу «бога Кузи»


17.1.2020 23:35
Заслуженную артистку России отправили в СИЗО по делу «бога Кузи»Фото: sputnik.ru

Сегодня суд вынес решение об аресте еще нескольких фигурантов громкого дела так называемого "бога Кузи", передает ТАСС.

В СИЗО отправились подозреваемые в мошенничестве Владимир Кучер, Ирина Шевченко и заслуженная артистка России Анастасия Чеботарева.

Решение в отношении фигурантов дела секты вынес столичный Тверской суд. Все трое взяты под стражу до 2 марта. В суде пояснили, что все фигуранты - Чеботарева, Кучер и Шевченко подозреваются в причастности к мошенничеству в особо крупных размерах, а также участии в организации, которая посягала на права граждан.

Как заявила ранее официальный представитель МВД Ирина Волк, в общей сложности задержано семь человек. По версии следствия, члены секты "бога Кузи" могут оказаться причастны к хищению пятнадцати миллионов рублей.

По данным российских СМИ, скрипачка Чеботарева в прошлом являлась супругой главаря секты Андрея Попова, именовавшего себя "богом Кузей". В 2018 году суд вынес приговор по его делу, признав виновным в мошеннических действиях и нападении на собственных же адептов. В результате Попов был приговорен к наказанию в виде пяти лет колонии. В ходе обыска, проводившегося в его квартире, правоохранители обнаружили более двухсот миллионов рублей и полторы сотни тысяч долларов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 178

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