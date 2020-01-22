Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Ульяновске ребенок остался жив после падения из окна четвертого этажа

22.1.2020 21:23

Фото: vk.com



Следственные органы Ульяновской области приступили к проверке по факту ЧП, в результате которого серьезно пострадал двухлетний ребенок.



Мальчик находится в реанимации, его состояние сейчас оценивается как тяжелое.



Обстоятельства, при которых ребенок мог выпасть из окна одного из многоэтажных домов в городе Ульяновске, устанавливаются, передает региональное СУ СКР.



В ходе начатой проверки выяснилось, что в момент ЧП мальчик на некоторое время был оставлен один в комнате. Ребенку удалось перелезть на подоконник с дивана, после чего он открыл окно и упал в него. В это время в квартире также находились мать и бабушка малыша, а отец был на работе.



Уточняется, что ребенок появился на свет в марте 2018 года. Семья является многодетной, считается благополучной. В рамках разбирательства будут проверены условия жизни мальчика. Проверку также проводит прокуратура Ульяновской области.



Автор: Злата Богатова

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