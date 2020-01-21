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Индейцы практически не повлияли на природу Америки до прихода европейцев
08:33
Фото: ruzru.ru
Обитавшие в течение последних 14 тысячелетий на северо-востоке США индейцы практически не оказали влияния на окружающую среду, выяснили американские ученые. Экспертам не удалось зафиксировать никаких пагубных последствий человеческой деятельности.
Своими выводами исследователи поделились в статье, которая опубликована в научном журнале Nature Sustainability. В частности, ученые не зафиксировали последствий массовых вырубок лесов, пожаров для расчистки земель или других подобных действий.
Отчет прокомментировала археолог из Бингхэмтонского университета (США) Элизабет Чилтон, принимавшая участие в исследовании. По ее словам, экологический след многих популяций индейцев, живших в Новой Англии тысячелетиями, оказался практически незаметным.
В прошлом ученые полагали, что в этом регионе люди могли уничтожать лес при помощи огня, чтобы освободить земли. Однако эти предположения оказались ошибочными.
Ранее специалистам удалось установить возраст одного из главных божеств инков - статуи "Творца Вселенной". Как оказалось, это знаменитое изваяние существенно древнее, чем сама империя инков. Специалисты пришли к выводу, что статую создали 1,2 тысячелетий назад.
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