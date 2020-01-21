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В России сформировано новое правительство


21.1.2020 22:43
В России сформировано новое правительствоФото: livejournal.com

Указом президента РФ Владимира Путина на пост первого замглавы правительства назначен Андрей Белоусов.

В прошлом он занимал должность помощника главы государства по экономическим вопросам.

Как информирует пресс-служба Кремля, соответствующий указ Владимир Путин подписал сегодня, 21 января.

Ранее президент подписал документ, согласно которому у нового председателя российского правительства Михаила Мишустина будет заместителей. Предыдущий глава кабмина Дмитрий Медведев имел десять заместителей.

На пост первого заместителя председателя Правительства Российской Федерации назначен Андрей Белоусов.

Согласно указам президента, в число заместителей Михаила Мишустина также войдут, в частности, Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев и Виктория Абрамченко. Григоренко при этом возглавит аппарата правительства, а Трутнев сохранит должность полпреда президента РФ на Дальнем Востоке.

Накануне Владимир Путин внес в Государственную думу проект закона об изменении Конституции.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 269

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