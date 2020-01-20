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Путин внес в Госдуму законопроект об изменениях в Конституции
20.1.2020 19:53
Фото: fotocdn.net
Глава РФ Владимир Путин сегодня внес в Государственную думу проект закона об изменении Конституции, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ также сообщил, кто будет представителями Путина во время рассмотрения данного законопроекта.
Как стало известно, российский лидер внес в Госдуму РФ проект закона о поправке к Конституции. По словам Дмитрия Пескова, представителями президента в Госдуме во время рассмотрения этого документа будут являться сопредседатели конституционной комиссии Андрей Клишас, Талия Хабриева и Павел Крашенинников.
Предполагается, что второе чтение законопроекта, внесенного Владимиром Путиным, состоится в феврале. Об этом сообщил председатель думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников, передает ТАСС. Рассмотрение закона в комитете намечено на завтрашний день. Двадцать третьего января пройдет первое чтение в нижней палате.
В документе прописаны требования к кандидатам на посты президента, премьер-министра и вице-премьеров. Кроме того, закон включает в себя положение об утверждении премьер-министра и членов правительства депутатами Госдумы, а также пункт, связанный с индексированием пенсионных выплат.
Поправки в Конституцию были сформулированы президентом в послании Федеральному собранию. Путин, в частности, выступил с предложением прописать в Основном законе его приоритет над международным законодательством и соглашениями, а также внести поправки, предусматривающие перераспределение полномочий между ветвями власти.
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