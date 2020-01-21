Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Перми задержали владельца хостела, где погибли пять человек

21.1.2020 02:36

Фото: kompromat.wiki



Собственник отеля Сергей Щербаков ранее подавал в суд на Пермскую сетевую компанию. Как передает ИА "КМВ Новости", владелец хостела пытался взыскать 337 тысяч рублей за случившееся ранее затопление. Заседание по иску было назначено на 29 января.



По данным региональной прессы, в рамках начатого расследования правоохранительные органы Перми задержали владельца хостела, где погибли пять человек.



Теплоснабжение в жилых домах, расположенных в зоне аварии, было восстановлено лишь к позднему вечеру. Экстренные службы продолжают работу на месте ЧП, ликвидируя последствия прорыва на тепломагистрали по улице Советской Армии. После трагических событий без тепла оставались жители четырнадцати домов.



В краевом Минсоцразвития сообщили о выплате семьям погибших 500 тысяч рублей. Пострадавшим в результате аварии будет перечислено от 200 до 300 тысяч рублей. Согласно поручению губернатора Максима Решетникова, деньги выделят из резервного фонда регионального правительства.



ЧП случилось в ночь на 20 января в мини-гостинице "Карамель", расположенной на территории Индустриального района Перми. Первоначально сообщалось о четырех жертвах, но позже местные власти подтвердили информацию о пяти погибших из-за прорыва трубы с кипятком.



По данным СМИ, среди жертв трагедии - жительница Соликамска с маленькой дочерью. Женщина привезла ребенка в Пермь для консультации врача.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 265

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 21.1.2020 11:04 Разбившийся в Тегеране украинский лайнер сбили двумя ракетами

Разбившийся в Тегеране украинский лайнер сбили двумя ракетами 20.1.2020 20:56 В Испании 3 человека стали жертвами непогоды

В Испании 3 человека стали жертвами непогоды 20.1.2020 20:28 В Карелии утонули трое рыбаков

В Карелии утонули трое рыбаков 20.1.2020 18:10 В Якутии стая собак напала на ребенка, мальчик в реанимации

В Якутии стая собак напала на ребенка, мальчик в реанимации 20.1.2020 07:13 В Перми 4 человека погибли в результате прорыва трубы в отеле