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В Перми задержали владельца хостела, где погибли пять человек


21.1.2020 02:36
В Перми задержали владельца хостела, где погибли пять человекФото: kompromat.wiki

Собственник отеля Сергей Щербаков ранее подавал в суд на Пермскую сетевую компанию. Как передает ИА "КМВ Новости", владелец хостела пытался взыскать 337 тысяч рублей за случившееся ранее затопление. Заседание по иску было назначено на 29 января.

По данным региональной прессы, в рамках начатого расследования правоохранительные органы Перми задержали владельца хостела, где погибли пять человек.

Теплоснабжение в жилых домах, расположенных в зоне аварии, было восстановлено лишь к позднему вечеру. Экстренные службы продолжают работу на месте ЧП, ликвидируя последствия прорыва на тепломагистрали по улице Советской Армии. После трагических событий без тепла оставались жители четырнадцати домов.

В краевом Минсоцразвития сообщили о выплате семьям погибших 500 тысяч рублей. Пострадавшим в результате аварии будет перечислено от 200 до 300 тысяч рублей. Согласно поручению губернатора Максима Решетникова, деньги выделят из резервного фонда регионального правительства.

ЧП случилось в ночь на 20 января в мини-гостинице "Карамель", расположенной на территории Индустриального района Перми. Первоначально сообщалось о четырех жертвах, но позже местные власти подтвердили информацию о пяти погибших из-за прорыва трубы с кипятком.

По данным СМИ, среди жертв трагедии - жительница Соликамска с маленькой дочерью. Женщина привезла ребенка в Пермь для консультации врача.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 265

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