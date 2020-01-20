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Facebook проводит разбирательство после оскорбительного перевода имени Си Цзиньпина
20.1.2020 19:29
Фото: marketingaffiliategems.com
Руководство компании уже принесло извинения в связи с инцидентом.
Имя китайского политика ранее было грубо искажено при переводе, и многие пользователи расценили это как оскорбление.
Представители Facebook от лица компании принесли официальные извинения за недоразумение, возникшее при переводе имени Си Цзиньпина с бирманского на английский язык. Руководство уже распорядилось о начале проверки. Специалисты сейчас устанавливают причины случившегося, чтобы потом исправить все проблемы, появившиеся в процессе автоматическим переводом.
Ранее в официальном аккаунте Государственного секретаря Мьянмы Аун Сан Су Чжи появилась публикация о встрече с главой КНР. Как сообщает агентство Reuters, материал, написаный на бирманском языке, был автоматически переведен на английский.
В итоге вместо имени Си Цзиньпина пользователи прочитали слово "гадюшник". Полный перевод заголовка одной из местных газет Irrawaddy выглядел как "Обед приветствует президента гадюшника".
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