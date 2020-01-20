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В Якутии стая собак напала на ребенка, мальчик в реанимации
20.1.2020 18:10
Фото: sb.by
Ребенок 2011 года рождения был экстренно госпитализирован после нападения стаи собак, сообщают российские СМИ.
ЧП случилось на территории Ленского района Якутии.
Со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава уточняется, что пострадавшему мальчику сейчас оказывают помощь в реанимационном отделении Ленской ЦРБ. В момент поступления состояние ребенка врачи оценивали как тяжелое.
По факту случившегося проводят проверку местные правоохранительные органы.
В местных СМИ приводят свидетельства очевидцев, которые отогнали собак. По из словам, мальчика атаковали не менее десяти агрессивно настроенных животных.
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