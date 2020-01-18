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Принца Гарри и Меган Маркл лишили королевских титулов
18.1.2020 23:07
Фото: livejournal.com
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл больше не могут представлять королеву Великобритании - пару официально лишили королевских титулов, передает сегодня The Thelegrapf.
Информация приводится со ссылкой на заявление королевы Елизаветы II, которое ранее распространил Букингемский дворец. Как указано в тексте, согласно достигнутым ранее договоренностям внук Елизаветы II и его жена "обязаны отступить от королевских обязанностей", в том числе, военных назначений. Отныне супругам больше не будут выделять государственные средства на соответствующие цели.
Отмечается также, что супруги лишаются права использовать титулы его/ее королевское высочество - с сегодняшнего дня они не входят в число работающих членов королевской семьи Великобритании.
При этом королева подчеркнула, что Гарри, Меган и их ребенок Арчи останутся "очень любимыми членами" семейства.
Герцог и герцогиня Сассекские выразили намерение сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи Великобритании 9 января. Вскоре после этого заявления королева созвала семейный совет, а Меган Маркл возвратилась в Канаду, где ее ждал сын. Когда к жене и ребенку присоединится глава семьи, пока остается неизвестным. Предполагается, что супруги будут проживать как в Британии, так и в Северной Америке.
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