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Принца Гарри и Меган Маркл лишили королевских титулов


18.1.2020 23:07
Принца Гарри и Меган Маркл лишили королевских титуловФото: livejournal.com

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл больше не могут представлять королеву Великобритании - пару официально лишили королевских титулов, передает сегодня The Thelegrapf.

Информация приводится со ссылкой на заявление королевы Елизаветы II, которое ранее распространил Букингемский дворец. Как указано в тексте, согласно достигнутым ранее договоренностям внук Елизаветы II и его жена "обязаны отступить от королевских обязанностей", в том числе, военных назначений. Отныне супругам больше не будут выделять государственные средства на соответствующие цели.

Отмечается также, что супруги лишаются права использовать титулы его/ее королевское высочество - с сегодняшнего дня они не входят в число работающих членов королевской семьи Великобритании.

При этом королева подчеркнула, что Гарри, Меган и их ребенок Арчи останутся "очень любимыми членами" семейства.

Герцог и герцогиня Сассекские выразили намерение сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи Великобритании 9 января. Вскоре после этого заявления королева созвала семейный совет, а Меган Маркл возвратилась в Канаду, где ее ждал сын. Когда к жене и ребенку присоединится глава семьи, пока остается неизвестным. Предполагается, что супруги будут проживать как в Британии, так и в Северной Америке.

Автор: Злата Богатова

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