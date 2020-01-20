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На Гавайях убили двух полицейских


20.1.2020 07:03
На Гавайях убили двух полицейскихФото: baocalitoday.com

В Гонолулу двое сотрудников полиции получили смертельные ранения во время стрельбы.

Как пишут американские СМИ, инцидент случился утром минувшего воскресенья, 19 января.

Обстоятельства ЧП на Гавайях выясняются. Пока лишь известно, что полицейских вызвали к месту вооруженного нападения. Мужчина, которого выселяли из дома, ударил ножом владельца жилья. Когда прибыли силовики, подозреваемый открыл по ним прицельный огонь.

После стрельбы, в которой двое полицейских погибли, еще один был тяжело ранен, начался пожар. Пламя уничтожило не менее четырех домов.

Прокомментировав инцидент, мэр Гонолулу Кирк Колдуэлл назвал случившееся "беспрецедентной трагедией" для штата и выразил глубочайшие соболезнования родственникам и близким погибших офицеров.

Ранее в штате Юта были застрелены четыре человека, в том числе, трое детей. По данным американских СМИ, жертвами убийства стали родственники. В преступлении подозревают подростка, мотивы которого выясняются.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 247

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