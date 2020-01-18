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СМИ рассказали о доходах Мишустина и его супруги


22:02
СМИ рассказали о доходах Мишустина и его супругиФото: rbsmi.ru

Судя по декларациям, основная часть доходов нового премьер-министра РФ представляет собой результат консервативного инвестирования денег, которые были заработаны еще до 2010 года.

Как сообщает "Коммерсантъ", заработок Михаила Мишустина был связан с компьютерным бизнесом. Кроме того, новый российский премьер инвестировал средства, заработанные в руководстве структур, которые сейчас контролирует Deutsche Bank, пишет газета.

В 2014 году доходы Михаила Мишустина и его жены составили 23,2 млн рублей и 60,1 млн рублей соответственно. Годом позже супруги задекларировали доход в 19,5 млн рублей и 80,9 млн рублей.

По итогам 2016 года нынешний глава кабмина увеличил свои капиталы на 18,9 млн рублей, а его жена заработала 77,3 млн рублей. В 2017 году доходы семьи соответственно составили 19,3 млн рублей и 68,5 млн рублей. В прошлом году - 19 млн рублей и 47,7 млн рублей.

Газета, эксперты которой изучили публиковавшиеся в СМИ декларации о доходах Мишустина и его жены, пишет о консервативной стратегии инвестирования в депозиты. Доход от них может ежегодно составлять десятки миллионов рублей.

15 января, российское правительство ушло в отставку. На должность нового премьер-министра президентом РФ Владимиром Путиным был предложен руководитель ФНС МихаилаМишустин.

Ранее появились сведения о том, что новый премьер-министр создал музыку для двух песен известного артиста Григория Лепса.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 102

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