ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Псковской области погиб пешеход, сбитый при попытке помочь пострадавшим в ДТП
В Псковской области погиб пешеход, сбитый при попытке помочь пострадавшим в ДТП
В Приморский океанариум из Индонезии доставили акул-нянек
В Приморский океанариум из Индонезии доставили акул-нянек
После скандального расследования РАН российские журналы отзывают сотни статей
После скандального расследования РАН российские журналы отзывают сотни статей
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Домодедово на недостроенную полосу приземлился самолет SSJ 100В Домодедово на недостроенную полосу приземлился самолет SSJ 100
Стрелявший в новокузнецком суде проходил по уголовному делу в качестве потерпевшегоСтрелявший в новокузнецком суде проходил по уголовному делу в качестве потерпевшего
Путин предложил на пост премьера кандидатуру главы ФНСПутин предложил на пост премьера кандидатуру главы ФНС
После скандального расследования РАН российские журналы отзывают сотни статей После скандального расследования РАН российские журналы отзывают сотни статей
Во время выхода в космос у американской астронавтки отстегнулись видеокамера и фонарьВо время выхода в космос у американской астронавтки отстегнулись видеокамера и фонарь

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

В лабиринте огнедышащей love. Глава 16В лабиринте огнедышащей love. Глава 16
В лабиринте огнедышащей love. Глава 11В лабиринте огнедышащей love. Глава 11
Конкурс "Лучший пользователь января" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь января" с "Эксмо" на MyCharm.ru
В лабиринте огнедышащей love. Глава 10В лабиринте огнедышащей love. Глава 10
В лабиринте огнедышащей love. Глава 9В лабиринте огнедышащей love. Глава 9

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Путин предложил на пост премьера кандидатуру главы ФНС


05:43
Путин предложил на пост премьера кандидатуру главы ФНСФото: kremlin.ru

Президент РФ внес кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

Как информировала накануне, 15 января, пресс-служба Кремля, с соответствующим заявлением Владимир Путин выступил во время рабочей встречи с руководителем ведомства.

Заручившись согласием Михаила Мишустина, российский президент внес его кандидатуру на пост премьер-министра на рассмотрение в Госдуму. Предполагается, что соответствующее заседание пройдет уже сегодня, начало запланировано на 9:00.

В минувшую среду, 15 января, на фоне предложенных главой государства поправок в основной закон действующий российский премьер Дмитрий Медведев заявил об уходе правительства в отставку. По его словам, это произойдет согласно ст. 117 Конституции.

Как пояснил Медведев, произойдут изменения баланса исполнительной, законодательной и судебной власти.

Ранее глава российского государства выразил членам кабмина благодарность за проделанную работу, попросив исполнять обязанности до того, как будет сформирован новый состав правительства.

По словам Владимира Путина, он собирается ввести должность заместителя председателя Совбеза. Вероятно, этот пост займет нынешний премьер Дмитрий Медведев. Действующий глава кабмина на новой работе сосредоточится на решении вопросов, связанных с безопасностью и обороноспособностью России.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 178

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Фанат фильма «Мой сосед Тоторо» переделал свою машину в «котобус»Фанат фильма «Мой сосед Тоторо» переделал свою машину в «котобус»
В Иране британского посла задержали во время акции протестаВ Иране британского посла задержали во время акции протеста
Елизавета II поддержала стремление принца Гарри начать «новую жизнь»Елизавета II поддержала стремление принца Гарри начать «новую жизнь»
В Тегеране признали, что украинский лайнер был сбит по ошибкеВ Тегеране признали, что украинский лайнер был сбит по ошибке
В Приморский океанариум из Индонезии доставили акул-нянекВ Приморский океанариум из Индонезии доставили акул-нянек

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 961


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru