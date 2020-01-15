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Путин предложил на пост премьера кандидатуру главы ФНС
05:43
Фото: kremlin.ru
Президент РФ внес кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
Как информировала накануне, 15 января, пресс-служба Кремля, с соответствующим заявлением Владимир Путин выступил во время рабочей встречи с руководителем ведомства.
Заручившись согласием Михаила Мишустина, российский президент внес его кандидатуру на пост премьер-министра на рассмотрение в Госдуму. Предполагается, что соответствующее заседание пройдет уже сегодня, начало запланировано на 9:00.
В минувшую среду, 15 января, на фоне предложенных главой государства поправок в основной закон действующий российский премьер Дмитрий Медведев заявил об уходе правительства в отставку. По его словам, это произойдет согласно ст. 117 Конституции.
Как пояснил Медведев, произойдут изменения баланса исполнительной, законодательной и судебной власти.
Ранее глава российского государства выразил членам кабмина благодарность за проделанную работу, попросив исполнять обязанности до того, как будет сформирован новый состав правительства.
По словам Владимира Путина, он собирается ввести должность заместителя председателя Совбеза. Вероятно, этот пост займет нынешний премьер Дмитрий Медведев. Действующий глава кабмина на новой работе сосредоточится на решении вопросов, связанных с безопасностью и обороноспособностью России.
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