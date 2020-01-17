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Новый премьер-министр создал музыку для двух песен Лепса
17.1.2020 16:40
Фото: energo-save.ru
Назначенный на пост российского премьер-министра Михаил Мишустин является автором музыки двух композиций из репертуара певца Григория Лепса, передает ТАСС. Сведения поступили от осведомленного источника, близкого к Российскому авторскому обществу (РАО).
Новый глава правительства РФ Михаил Мишустин в прошлом создавал музыку для песен известного отечественного исполнителя Григория Лепса. Судя по сведениям, размещенным на сайте РАО, речь идет о таких композициях как "Настоящая женщина" и "Зола". В реестре отечественных правообладателей указывается, что Михаил Владимирович Мишустин является композитором песен, увидевших свет соответственно в 2011 и 2016 годах.
Ранее о творческой деятельности нового премьера рассказали "Ведомости". Со ссылкой на знакомых политика газета сообщала, что музыка создавалась Мишустиным для песен, которые звучали в исполнении Лепса. На просьбу ТАСС прокомментировать авторство вышеупомянутых композиций официальный представитель артиста Владимир Урюпин пока отказался предоставить какие-либо сведения.
В минувшую среду, 15 января, российское правительство ушло в отставку. Вскоре стало известно о внесении президентом РФ Владимиром Путиным кандидатуры руководителя ФНС Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
Предшественник Михаила Мишустина Дмитрий Медведев займет должность заместителя председателя Совбеза, которую собирается ввести Владимир Путин. На новой работе теперь уже бывший глава кабмина сосредоточится на решении вопросов, связанных с безопасностью и обороноспособностью России.
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