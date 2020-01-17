Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Новый премьер-министр создал музыку для двух песен Лепса

17.1.2020 16:40

Фото: energo-save.ru



Назначенный на пост российского премьер-министра Михаил Мишустин является автором музыки двух композиций из репертуара певца Григория Лепса, передает ТАСС. Сведения поступили от осведомленного источника, близкого к Российскому авторскому обществу (РАО).



Новый глава правительства РФ Михаил Мишустин в прошлом создавал музыку для песен известного отечественного исполнителя Григория Лепса. Судя по сведениям, размещенным на сайте РАО, речь идет о таких композициях как "Настоящая женщина" и "Зола". В реестре отечественных правообладателей указывается, что Михаил Владимирович Мишустин является композитором песен, увидевших свет соответственно в 2011 и 2016 годах.



Ранее о творческой деятельности нового премьера рассказали "Ведомости". Со ссылкой на знакомых политика газета сообщала, что музыка создавалась Мишустиным для песен, которые звучали в исполнении Лепса. На просьбу ТАСС прокомментировать авторство вышеупомянутых композиций официальный представитель артиста Владимир Урюпин пока отказался предоставить какие-либо сведения.



В минувшую среду, 15 января, российское правительство ушло в отставку. Вскоре стало известно о внесении президентом РФ Владимиром Путиным кандидатуры руководителя ФНС Михаила Мишустина на должность премьер-министра.



Предшественник Михаила Мишустина Дмитрий Медведев займет должность заместителя председателя Совбеза, которую собирается ввести Владимир Путин. На новой работе теперь уже бывший глава кабмина сосредоточится на решении вопросов, связанных с безопасностью и обороноспособностью России.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 266

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 17.1.2020 20:31 Варшава обвинила Москву в попытке переписать историю о войне

Варшава обвинила Москву в попытке переписать историю о войне 17.1.2020 17:52 Мишустин назначил Егорова главой ФНС

Мишустин назначил Егорова главой ФНС 17.1.2020 15:39 В «Единой России» выразили претензии к социальному блоку правительства

В «Единой России» выразили претензии к социальному блоку правительства 17.1.2020 05:06 Путин: РФ исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ

Путин: РФ исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ 16.1.2020 05:43 Путин предложил на пост премьера кандидатуру главы ФНС