|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Макгрегор в первом бою после поражения от Хабиба сокрушил Серроне за 40 секунд
19:14
Фото: wrestlingua.com
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор одержал победу над американцем Дональдом Серроне, передает ТАСС.
Главный поединок турнира UFC 246, проходивший в Лас-Вегасе, окончился в первом раунде.
Конор Макгрегор смог одержать победу менее чем за минуту. Начав поединок с быстрой атаки, он плечом разбил Дональду Серроне нос, сразу после чего провел удачный хай-кик. В результате американец, потерявший равновесие, принял от соперника множество ударов, в том числе, в голову.
Пока Серроне предпринимал попытки подняться, чтобы продолжать бой, Макгрегор продолжал наносить ему сильнейшие удары. Рефери Херб Дин принял решение об остановке боя на сороковой секунде, после чего ирландцу присудили победу техническим нокаутом.
Окончив поединок, Макгрегор заявил, что "вернулся". Кроме того, после победного завершения боя ирландец выразил желание вновь встретиться с Хабибом Нурмагомедовым, который в настоящее время является чемпионом UFC в легком весе.
Победа над Серроне стала для Макгрегора двадцать второй в карьере. В последний раз он выходил в октагон около пятнадцати месяцев назад - бой с Хабибом Нурмагомедовым окончился победой россиянина. Последним выигрышным поединком для ирландца была встреча с Эдди Альваресом, состоявшаяся более трех лет назад.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|