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Белорусская биатлонистка стреляла по мишеням Резцовой в Рупольдинге
22:51
Фото: news.ru
Кристина Резцова
Необычный случай произошел сегодня в германском городе Рупольдинг, где состоялась эстафетная гонка среди женщин в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону.
Когда россиянка Кристина Резцова прибыла к огневому рубежу, две мишени на ее стойке уже оказались закрыты.
Как оказалось, мишени российской биатлонистки в результате недоразумения уже расстреляла белоруска Анна Сола.
Согласно действующим правилам, Кристине Резцовой следовало сразу же поднять руку, чтобы проинформировать судьям о том, что случилось на дистанции. В этом случае включили бы секундомер, чтобы следить за временем, которое придется потратить на выяснение обстоятельств. Позднее его бы попросту вычли.
Однако россиянка этого не сделала, она лишь два раза выстрелила по уже пораженным мишеням.
Стоит пояснить, что биатлониста категорически запрещается покидать огневой рубеж с патронами в стволе. В противном случае за каждый патрон начисляют по одной минуте.
Будут ли к спортсменкам применяться какие-либо санкции, пока остается неизвестным.
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