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В нижегородском зоопарке родились детеныши патагонских мар и сенегальских галаго


17.1.2020 18:50
Сенегальский галагоФото: livejournal.com
Сенегальский галаго

В начале года в нижегородском зоопарке "Лимпопо" произошел настоящий бэби-бум, сообщается
на сайте организации.

Родителями стали сразу две пары редких животных.

В начале текущего года, сообщается на сайте зоопарка, произошло прибавление в семействе сенегальских галаго. По словам сотрудников "Лимпопо", эти приматы традиционно ведут ночной образ жизни.

В дневное время родители с малышом обычно сидят в своем уютном домике. Мать сейчас вскармливает детеныша молоком, оберегая и заботясь. Вместе с тем самка уже начала совершать прогулки по веткам, взяв малыша в зубы. По мнению ученых, так детеныша постепенно знакомят с окружающим миром.

Предполагается, что уже к февралю маленький галаго и сам начнет бегать и прыгать по веткам. Вскоре он также обрастет более густой и пушистой шерсткой и будет понемногу переходить на взрослый рацион.

Родителями также стали живущие в "Лимпопо" патагонские мары. У грызунов, обитающих в Южной Америке, появилось на свет несколько малышей, которые уже свободно бегают по вольеру. Детеныши начали интересоваться овощами и зерносмесями, отмечают представители зверинца.

Ранее ученый развенчал миф о героических вомбатах.

Автор: Злата Богатова

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