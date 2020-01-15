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Стрелявший в новокузнецком суде проходил по уголовному делу в качестве потерпевшего
08:07
Фото: twimg.com
По предварительным данным, в результате ЧП ранения получили две женщины - судебный пристав и свидетельница, передает агентство "Интерфакс".
Следственные органы региона уже возбудили уголовное дело по факту стрельбы в мировом суде Новокузнецка.
Со ссылкой на осведомленный источник агентство сообщает о том, что открывший стрельбу мужчина проходил потерпевшим по уголовному делу. Одна из женщин, пострадавших в результате ЧП, являлась свидетельницей.
Сегодня утром в мировом суде в Центральном районе Новокузнецка мужчина открыл стрельбу. От полученных ранений судебный пристав погибла на месте. Пострадавшую посетительницу доставили в больницу с повреждениями лица и ног. Состояние женщины врачи оценивают как тяжелое.
Обстоятельства инцидента выясняются в рамках уголовного дела.
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