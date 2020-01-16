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Власти Австрии выдали РФ обвиняемого в убийстве 21-летней давности
16.1.2020 05:10
Фото: kam24.ru
Австрия выдала России Гарри Григорянца, который был задержан летом прошлого года, передает ТАСС.
Преступление, в котором его подозревают, было совершено в конце 1998 года.
По версии следствия, подозреваемый расправился со своим знакомым в поселке Солонцы Емельяновского района Красноярского края. Мотивом преступления, совершенного более двадцати лет назад, стала личная неприязнь. Со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ уточняется, что компетентные органы Австрийской Республики экстрадировали Гарри Григорянца в РФ. Он в течение долгого времени скрывался от правоохранителей. Ранее он был объявлен в розыск.
Отмечается, что запрос о выдаче Григорянца удовлетворили в минувшем декабре.
Ранее в Россию из Японии впервые был экстрадирован фигурант уголовного дела. Отечественные правоохранители полагают, что Александр Золенко может быть причастен к целому ряду тяжких преступлений. Ранее его объявили в розыск по запросу правоохранительных органов Сахалинской области. По версии следствия, подозреваемый входил в число наиболее активных членов и лидеров ОПГ, которая в период 1992-2006 годов орудовала на территории Дальнего Востока.
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