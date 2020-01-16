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Власти Австрии выдали РФ обвиняемого в убийстве 21-летней давности


16.1.2020 05:10
Власти Австрии выдали РФ обвиняемого в убийстве 21-летней давностиФото: kam24.ru

Австрия выдала России Гарри Григорянца, который был задержан летом прошлого года, передает ТАСС.

Преступление, в котором его подозревают, было совершено в конце 1998 года.

По версии следствия, подозреваемый расправился со своим знакомым в поселке Солонцы Емельяновского района Красноярского края. Мотивом преступления, совершенного более двадцати лет назад, стала личная неприязнь. Со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ уточняется, что компетентные органы Австрийской Республики экстрадировали Гарри Григорянца в РФ. Он в течение долгого времени скрывался от правоохранителей. Ранее он был объявлен в розыск.

Отмечается, что запрос о выдаче Григорянца удовлетворили в минувшем декабре.

Ранее в Россию из Японии впервые был экстрадирован фигурант уголовного дела. Отечественные правоохранители полагают, что Александр Золенко может быть причастен к целому ряду тяжких преступлений. Ранее его объявили в розыск по запросу правоохранительных органов Сахалинской области. По версии следствия, подозреваемый входил в число наиболее активных членов и лидеров ОПГ, которая в период 1992-2006 годов орудовала на территории Дальнего Востока.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 273

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