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После скандального расследования РАН российские журналы отзывают сотни статей


15.1.2020 21:20
После скандального расследования РАН российские журналы отзывают сотни статей Фото: smi2.net

Свыше 800 научных статей отзывают отечественные академические издания по итогам расследования, которое проводила комиссия Российской академии наук (РАН).

Как оказалось, экспертами было выявлено множество случаев плагиата, самоплагиата и т.н. "гостевого авторства", сообщает Science.

На сегодняшний день в нашей стране существует примерно 6 тысяч научных журналов, в которых чаще публикуют статьи российских авторов. По мнению специалистов, стандарты публикаций довольно часто оказывались в них слишком низкими. Весной 2018 года "Диссернет" смог обнаружить порядка 4 тысяч случаев плагиата и сомнительного авторства. В общей сложности тогда было проанализировано около 150 тысяч статей, вышедших в полутора тысячах журналов.

Кроме того, немало отечественных авторов публиковали одни и те же собственные работы несколько раз. Как отметил гендиректор "Антиплагиата" Юрий Чехович, около 70 тысяч статей выходили по меньшей мере дважды, тогда как другие пережили даже 17 публикаций.

В результате комиссия РАН по противодействию фальсификации научных исследований начала собственное расследование с применением программы для поиска совпадений в сотнях русскоязычных журналах. Проверка охватила публикации по различным дисциплинам — от медицины и естественных наук и до права и экономики. Вызвавшие подозрения материалы впоследствии изучались вручную более тщательно.

Анализировались и списки авторов, статьи которых публиковались несколько раз. В итоге обнаружились очевидные случаи "неясного авторства", когда академики указывались в качестве авторов одной версии статьи, но не другой.

После проверки, завершившейся в прошлом году, комиссия обратилась к 541 журналу с просьбой отозвать статьи - речь шла в общей сложности о более чем 2,5 тыс. публикаций. Как отмечается в промежуточном отчете, на запрос отреагировали 390 изданий, большинство из которых - 263 согласились отозвать публикации, вызвавшие вопросы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 301

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