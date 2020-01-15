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В Саратове умер один из отравившихся наркотиком или некачественным алкоголем
15.1.2020 05:50
Фото: vk.com
По данным местных властей, пострадали три человека, один из них скончался.
В прессе распространились сообщения о том, что причиной отравления могли стать некачественные спиртные напитки либо сильнодействующие наркотики.
Как сообщили в региональном Минздраве, в минувший понедельник, 13 января, в жилой дом на улице Вишневая вызвали скорую. Поднявшись в указанную квартиру, врачи обнаружили там двоих мужчин, 25 и 30 лет, у которых имелись признаки сильнейшего отравления. Состояние пациентов, доставленных к больницу, оценивается медиками как крайне тяжелое.
По данным агентства "Интерфакс-Поволжье", медики шли к машине "скорой", когда увидели еще одного мужчину, находившегося в сугробе у того же дома. Врачи констатировали смерть пострадавшего.
Связь между тремя пострадавшими устанавливается. Кто вызывал "скорую" в квартиру, пока остается неизвестным. В качестве диагноза указывается пока "отравление неизвестным веществом".
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