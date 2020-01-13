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Американская база в Ираке подверглась ракетному удару
00:09
Фото: my.ua
Военнослужащие коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, при ударе по военной базе Эт-Таджи в Ираке не пострадали, заявил официальный представитель штаба операции "Непоколебимая решимость" Майлс Кэггинс. По его словам, речь идет о "небольшой" атаке, передает ТАСС.
Никто из военнослужащих международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, не пострадал при ракетном ударе по военной базе Эт-Таджи в Ираке. Инцидент, зафиксированный к северу от Багдада, прокомментировал официальный представитель штаба операции "Непоколебимая решимость" полковник Майлс Кэггинс.
Как сообщил Кэггинс, ни один из военных, задействованных в операции, которую группа стран во главе с Соединенными Штатами проводит в Ираке и Сирии, не пострадал. Описывая ракетный удар, которому подверглась база, он назвал атаку "небольшой".
В начале января по базе в Эт-Таджи уже был нанесен удар. Обстрел стал ответом на налет американских ВВС, которые в конце прошлого года атаковали лагерь шиитских ополченцев в городе Эль-Каим. В результате обстрела у границы с Сирией тогда погибли двадцать семь человек.
После похорон шиитских ополченцев сотни демонстрантов собрались у посольства США в Багдаде, попытавшись взять здание штурмом. Спустя несколько дней в результате удара американцев был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, подтвердив, что отдавал приказ о его ликвидации, упомянул некую угрозу для американских дипмиссий.
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