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В Багдаде сторонники шиитов заблокировали посольство США
31.12.2019 15:07
Фото: free-news.su
После американских авиаударов, которые были нанесены по территории Ирака и Сирии, сторонники шиитского ополчения и Сил народной мобилизации Ирака заблокировали посольство Соединенных Штатов в Багдаде.
По данным зарубежных СМИ, участники акции готовятся к продолжительной осаде, чтобы добиться закрытия дипмиссии.
Обстановка у американского посольства в Багдаде начала накаляться после похорон бойцов ополчения, погибших в результате недавнего удара ВВС США по позициям шиитов в Ираке и Сирии. После завершения траурной церемонии у дипмиссии начали собираться люди, которые постепенно полностью блокировали все входы и выходы.
Учитывая, что иракские силовики даже не пытаются останавливать толпу, персонал американского дипломатического представительства не имеет никакой возможности эвакуироваться. По данным ряда источников, протестующие начали предпринимать попытки проникнуть на территорию посольства США.
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