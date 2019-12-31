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В Багдаде сторонники шиитов заблокировали посольство США


31.12.2019 15:07
В Багдаде сторонники шиитов заблокировали посольство СШАФото: free-news.su

После американских авиаударов, которые были нанесены по территории Ирака и Сирии, сторонники шиитского ополчения и Сил народной мобилизации Ирака заблокировали посольство Соединенных Штатов в Багдаде.

По данным зарубежных СМИ, участники акции готовятся к продолжительной осаде, чтобы добиться закрытия дипмиссии.

Обстановка у американского посольства в Багдаде начала накаляться после похорон бойцов ополчения, погибших в результате недавнего удара ВВС США по позициям шиитов в Ираке и Сирии. После завершения траурной церемонии у дипмиссии начали собираться люди, которые постепенно полностью блокировали все входы и выходы.

Учитывая, что иракские силовики даже не пытаются останавливать толпу, персонал американского дипломатического представительства не имеет никакой возможности эвакуироваться. По данным ряда источников, протестующие начали предпринимать попытки проникнуть на территорию посольства США.

Автор: Злата Богатова

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