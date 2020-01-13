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В Пентагоне не видели доказательств о планах Сулеймани атаковать посольства США
13.1.2020 17:01
Фото: mail.ru
Руководитель Пентагона не имеет представления о каких-либо доказательствах подготовки нападений на американские дипмиссии. Однако когда глава США обосновывал необходимость уничтожения иранского генерала, указывая на "неминуемую" угрозу посольствам со стороны Касема Сулеймани, Марк Эспер прислушался к его доводам.
Начальник военного ведомства Соединенных Штатов говорил на эту тему в интервью программе "Face the Nation". Как пояснил Марк Эспер, президент США не привел каких-либо конкретных доказательств, когда строились планы ликвидации Касема Сулеймани. Глава Пентагона подчеркнул, что "не видел ни одного" свидетельства, однако разделял точку зрения Дональда Трампа, приняв его предположения.
Эспер добавил, что дипмиссии представляют собой наиболее заметную демонстрацию американского присутствия в стране, поэтому действительно могли стать мишенью.
Ранее американский президент заявил о том, что Касема Сулеймани ликвидировали, чтобы обезопасить четыре посольства США. По словам Дональда Трампа, иранский генерал якобы строил планы о нападении на дипмиссии.
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