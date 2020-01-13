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«Столото» готовит судебный иск после обвинений в подтасовке
13.1.2020 23:46
Фото: livejournal.com
Представители компании опровергли сведения о том, что победительница лотереи Надеждой Бартош якобы была связана с организаторами до розыгрыша.
Соответствующие публикации, распространившиеся в СМИ, в "Столото" назвали "вопиющей клеветой".
Как стало известно, "Столото" готовит обращение в судебные органы. Речь идет об иске, связанном с защитой деловой репутации компании. Организаторы подчеркнули, что розыгрыш новогоднего тиража "Русского лото" проводился в строгом соответствии с российским законодательством, передает ТАСС.
Со ссылкой на пресс-службу "Столото" уточняется, что никаких связей у компании - распространителя лотереи с его победительницей до того, как состоялся розыгрыш, не было.
Ранее в прессе появились публикации о том, что во время новогоднего розыгрыша могли присутствовать некие подтасовки. Учитывая, что в телеэфире он якобы демонстрировался в записи, СМИ начали писать о том, что в Сети было невозможно проверить билет на выигрыш.
Напомним, не так давно жительница Подмосковья Надежда Бартош выиграла рекордную за всю историю российских государственных лотерей сумму. Розыгрыш состоялся в январе 2020 года.
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