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Выигравшая миллиард победительница лотереи «Столото» связалась с организаторами
9.1.2020 20:46
Фото: ntv.ru
Выигрышный билет был куплен в Московской области, сообщает сегодня пресс-служба "Столото".
Как оказалось, победительница просила билет в подарок на день рождения, приходящийся на последний день года. Имя жительницы Подмосковья, которой улыбнулась удача, Надежда Бартош.
По словам женщины, в прошлом она на протяжении многих лет приобретала лотерейные билеты. На этот раз она стала обладательницей сразу десяти, и выигрышный ей подарила дочь. Дело в том, что свой день рождения жительница Подмосковья отмечает 31 декабря, и она решила попросить в подарок еще один билет.
Как рассказала победительница, во время покупки билетов она обычно старалась внимательно выбирать, чтобы попадались счастливые, по ее мнению, числа. Однако в тот день "торговый центр уже закрывался", и пришлось действовать быстро. Поэтому когда дочь предложила ей купить билет, она просто выбрала три билета "с начала пачки, из середины и с конца".
Надежда Бартош призналась, что пока еще не думала о том, куда потратит такое количество денег. В одном она уверена точно - вряд ли ее жизнь ее близких кардинально изменится. В будущем она намерена продолжить развитие собственного бизнеса. По словам победительницы, еще она решила обязательно приобрести украшение, напоминающее о миллиарде, которое сможет стать достойным подарком на день рождения.
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