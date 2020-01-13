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Большая часть американцев не одобрила действия Трампа в отношении Тегерана
13.1.2020 07:54
Фото: spr.ru
Свыше 55% американцев заявили, что не одобряют политику президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в отношении Ирана.
Как свидетельствует соцопрос, совместно проведенный компанией Ipsos и каналом ABS News, действия американского лидера поддержали около 43% респондентов.
По мнению 52% участников исследования, ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани способна негативно повлиять на безопасность США. Лишь четверть опрошенных считает, что снизились риски для американцев.
Более 40% респондентов признались, что в некоторой степени обеспокоены возможной войной с Тегераном. Свыше 32% участников заявили, что весьма переживают по этому поводу, тогда как 7% совершенно об этом не думают.
Исследование проводилось в течение 10-11 января, затронув несколько сотен совершеннолетних граждан Соединенных Штатов.
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