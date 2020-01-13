Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В США растет число погибших из-за бурь и торнадо

13.1.2020 05:10

Фото: pershij.com

Последствия урагана



По последним данным, жертвами непогоды стали уже одиннадцать человек, передает ТАСС.



Смертельные происшествия, случившиеся в последние несколько дней, зафиксированы на территории Айовы, Луизианы, Техаса и целого ряда других штатов.



В течение последних двух суток по причине сильных бурь и торнадо в Соединенных Штатах погибли по меньшей мере одиннадцать человек. Как сообщает Associated Press, непогода обрушилась на южные и центральные регионы страны, спровоцировав наводнения. Количество пострадавших и масштабы ущерба, нанесенного инфраструктуре, лишь предстоит установить.



Со ссылкой на представителей экстренных служб штатов уточняется, что трое жителей Техаса стали жертвами дорожных аварий. Все смертельные ДТП случились из-за обледеневшего после бури покрытия трасс. Среди погибших - сотрудники полиции и пожарной службы.



Три человека погибли в Алабаме из-за торнадо, а в Луизиане причиной смертельных случаев стали порывы сильного ветра. После того, как дерево упало на жилой дом, погиб один человек. Двое супругов получили травмы, не совместимые с жизнью, когда перевернуло ветром их трейлер.



В Оклахоме мужчина утонул в результате наводнения, спровоцированного бурей наводнения. В Айове жертвой ЧП стал пассажир машины, попавшей в аварию на обледеневшей трассе.



Автор: Злата Богатова

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