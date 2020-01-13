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В США растет число погибших из-за бурь и торнадо
13.1.2020 05:10
Фото: pershij.com
Последствия урагана
По последним данным, жертвами непогоды стали уже одиннадцать человек, передает ТАСС.
Смертельные происшествия, случившиеся в последние несколько дней, зафиксированы на территории Айовы, Луизианы, Техаса и целого ряда других штатов.
В течение последних двух суток по причине сильных бурь и торнадо в Соединенных Штатах погибли по меньшей мере одиннадцать человек. Как сообщает Associated Press, непогода обрушилась на южные и центральные регионы страны, спровоцировав наводнения. Количество пострадавших и масштабы ущерба, нанесенного инфраструктуре, лишь предстоит установить.
Со ссылкой на представителей экстренных служб штатов уточняется, что трое жителей Техаса стали жертвами дорожных аварий. Все смертельные ДТП случились из-за обледеневшего после бури покрытия трасс. Среди погибших - сотрудники полиции и пожарной службы.
Три человека погибли в Алабаме из-за торнадо, а в Луизиане причиной смертельных случаев стали порывы сильного ветра. После того, как дерево упало на жилой дом, погиб один человек. Двое супругов получили травмы, не совместимые с жизнью, когда перевернуло ветром их трейлер.
В Оклахоме мужчина утонул в результате наводнения, спровоцированного бурей наводнения. В Айове жертвой ЧП стал пассажир машины, попавшей в аварию на обледеневшей трассе.
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