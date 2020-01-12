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Под Рязанью жертвами ДТП стали три человека, еще восемь попали в реанимацию
12.1.2020 23:51
Фото: vk.com
В результате аварии, случившейся на рязанском участке трассы М-5, погибли три человека.
Как передает агентство "Интерфакс", столкнулись автомобили Hyundai и Lada Largus.
Со ссылкой на пресс-службу регионального УВД уточняется, что смертельная авария была зафиксирована в ночное время. По данным ведомства, машины столкнулись примерно в 2:30 на территории Шацкого района.
В Министерстве здравоохранения Рязанской области пояснили, что пострадавшие получили тяжелые травмы. Все пациенты, госпитализированные после ДТП, сейчас находятся в реанимационном отделении.
Предположительно, причиной столкновения могла стать плохая погода, из-за которой один из водителей потерял управление. Обстоятельства трагедии сейчас выясняют специалисты.
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