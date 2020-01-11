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Хаджимба уходит с поста президента Абхазии


21:08
Хаджимба уходит с поста президента АбхазииФото: region15.ru

Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял решение об уходе с поста главы государства, передают российские СМИ.

С таким заявлением обратился к протестующим, которые остаются в центре Сухума, экс-председатель правительства республики Сергей Шамба.

В ряде СМИ со ссылкой на различные источники, распространяются сведения о переменах в руководстве Абхазии - Рауль Хаджимба принял решение уйти с поста главы государства. Уточняется, что теперь уже бывший абхазский лидер сложил полномочия, чтобы не допустить дальнейшей дестабилизации обстановки в стране.

Ранее предполагалось, что Хаджимба будет исполнять обязанности президента Абхазии вплоть до того, как станут известны результаты новых выборов. После того, как итоги состоявшегося в сентябре были признаны незаконными, ЦИК подтвердил, что выборы пройдут 22 марта.

В последние дни в Сухуме продолжаются массовые акции протеста. Ранее демонстранты пытались штурмом взять здание администрации президента. Хаджимба заявлял, что не намерен покидать свой пост.

Напомним, представители администрации республики ранее назвали массовые манифестации попыткой госпереворота, в которой участвовали граждане Украины.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 167

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