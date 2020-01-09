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В попытке госпереворота в Абхазии участвовали украинцы, заявили в Сухуме


18:25
В попытке госпереворота в Абхазии участвовали украинцы, заявили в СухумеФото: vk.com

По данным представителей местных властей, среди тех, кто накануне пытался штурмовать здание администрации президента Абхазии, были украинские граждане. В Сухуме заявили, что речь идет о лицах, называвших себя "представителями Донецкой народной республики".

Чиновники и правоохранительные органы приступили к проверке обстоятельств пребывания данных иностранных граждан на территории Абхазии, передает агентство "Интерфакс".

В администрации президента недавние события расценили как попытку государственного переворота. Накануне, 9 января, у здания прошла массовая акция протеста, организаторы которой настаивали на проведении новых президентских выборов. Отказываясь признавать победу Рауля Хаджимбы, демонстранты смогли прорваться в администрацию.

По официальным данным, проникших в здание оппозиционеров блокировали охранники. Однако в ряде СМИ появились сообщения о том, что некоторое число демонстрантов до сих пор не покинуло помещения администрации.

Ранее стало известно об исчезновении оружия после инцидента. Как заявил секретарь Совбеза Абхазии Мухаммед Килба, проникшие вчера в здание администрации оппозиционеры вскрыли оружейные комнаты государственной службы охраны (ГСО). В результате было похищено не только оружие, но и символы госвласти. Килба пояснил, что в планах нет силовой операции по освобождению здания. Министр обороны Абхазии Мираб Кишмария, ранее заявивший о том, что военные не намерены вмешиваться в противостояние, призвал руководство страны и лидеров оппозиции к поиску компромиссов.

На фоне обострения обстановки в Абхазии парламент призвал Хаджимбу покинуть пост, но тот отказался уйти в отставку. Действующий президент при этом выразил готовность начать переговоры. В рядах протестующих появился вернувшийся в Абхазию оппозиционный лидер Аслан Бжания, также заговоривший о готовности к началу переговорного процесса с властями.

Предполагается, что сегодня в Сухуме состоится встреча Рауля Хаджимбы с замсекретаря Совбеза РФ Рашидом Нургалиевым, прибывшим в Абхазию с официальным визитом.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 254

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