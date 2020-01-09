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В Сухуме протестующие захватили здание администрации президента Абхазии
9.1.2020 16:53
Фото: belaruspartisan.by
В Сети распространились кадры, сделанные очевидцами в Сухуме: десяткам протестующих удалось прорваться в администрацию президента Абхазии.
По данным СМИ, захватившие здание люди забаррикадировались внутри.
Как заявил Рауль Хаджимба, слова которого приводит агентство "Интерфакс", он продолжает исполнять свои обязанности на посту президента Абхазии и не собирается скрываться. По его словам, он находится в Сухуми на рабочем месте в здании органов госвласти. Хаджимба пояснил, что силовики продолжают мероприятия "по локализации происходящих событий".
Ранее представители местных властей назвали протесты оппозиции попыткой госпереворота. В администрации президента подчеркивали, что руководство Абхазии делает все возможное для удержания ситуации в республике в конституционном русле.
Как заявил министр обороны республики Мираб Кишмария, ВС Абхазии в инцидент не вмешиваются.
По данным СМИ, к штурму администрации президента Абхазии причастны оппозиционные активисты. К настоящему времени они проникли в здание через выломанную парадную дверь и разбитое окно. Прорвавшихся внутрь митингующих блокировали охранники.
В ряде источников также появились сообщения о том, что в захвате здания могли участвовать криминальных авторитетов, застреленных минувшей осенью около ресторана "Сан-Ремо" в Сухуме.
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