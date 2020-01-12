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В Афганистане погибли двое военных США
12.1.2020 06:52
Фото: viettimes.vn
В Афганистане при взрыве фугаса погибли двое американских военных, еще двое получили ранения.
Как передает агентство Associated Press, инцидент произошел накануне, 11 января.
Со ссылкой на Минобороны США уточняется, что американские военнослужащие в момент ЧП находились в армейском автомобиле.
По данным ряда источников, взрыв прогремел на территории афганской провинции Кандагар в южной части страны. Позже о своей ответственности за случившееся заявили представители движения "Талибан" (в России его деятельность официально запрещена).
Согласно официальной статистике, за время присутствия американских войск в Афганистане погибли свыше 2,4 тысяч военнослужащих США.
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