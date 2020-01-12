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В Белоруссии вынесли сразу два смертных приговора


12.1.2020 05:24
В Белоруссии вынесли сразу два смертных приговораФото: hibiny.com

В Белоруссии суд приговорил к высшей мере двух братьев, которые были признаны виновными в убийстве учительницы.

По данным СМИ, 19-летнего Станислава и 21-летнего Илью Костевых обвиняли в преступлении, которое было совершено с особой жестокостью.

В ходе судебных слушаний один из братьев выражал глубокое раскаяние и обратился к близким погибшей женщины, попросив прощения за содеянное.

Резонансное происшествие случилось в белорусском городе Черикове (Могилевская область) весной прошлого года. Пожарные, ликвидировав возгорание в жилом доме, нашли тело истерзанного педагога. Следователи обнаружили на месте личные вещи убийц, после чего установление личности подозреваемых заняло считанные часы.

По материалам уголовного дела, учительница ранее обратила внимание на сестру братьев, которая, по мнению педагога, недостаточно хорошо выполняла родительские обязанности. После жалобы родственницы Костевы, будучи пьяными, решили сами разобраться с неравнодушным учителем. Явившись в ее дом среди ночи, они нанесли женщине множество тяжелых ранений, от которых она погибла на месте.

В конце прошлого года в Белоруссии казнили убийцу двух женщин.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 241

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