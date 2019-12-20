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В Белоруссии казнили убийцу двух женщин


20.12.2019 05:09
Александр ОсиповичФото: ya62.ru
Александр Осипович

Белорусские власти привели в исполнение смертный приговор, который ранее был вынесен по делу о жестоком убийстве двух женщин.

Жителя города Бобруйска Александра Осиповича признали виновным и приговорили к высшей мере наказания.

Жертвами преступления стали женщины 26 и 27 лет. По версии следствия, летом прошлого года осужденный пригласил их в гости, а потом жестоко убил. Все это произошло в квартире, которая принадлежит матери Осиповича.

После того, как суд приговорил его в смертной казни, Осипович пытался подавать апелляцию в Верховный суд страны. Однако вердикт был оставлен в силе. Осужденный также писал прошение на адрес белорусского президента Александра Лукашенко, но удовлетворено оно не было.

На сегодняшний день Беларусь остается единственным государством на территории Европы, где не действует мораторий на смертную казнь. В 1996 году вопрос об отмене высшей меры был вынесен на референдум. Более 80% голосовавших тогда высказались за сохранение смертной казни.

В конце октября Брестский областной суд приговорил к смертной казни убийцу ребенка. Мать обезглавленной девочки, тело которой обнаружил вернувшийся домой 28-летний отец младенца, осудили на 25 лет.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 106

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