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В Якутии из-за вспышки кори заказали дополнительные дозы вакцин


11.1.2020 15:20
В Якутии из-за вспышки кори заказали дополнительные дозы вакцинФото: livejournal.com

Администрация Якутии оформила заказ еще 40 тысяч доз вакцин против кори в целях повторной вакцинации от этого заболевания.

Ранее в регионе была зафиксирована вспышка инфекционной болезни.

По официальным данным, в республике было выявлено свыше семидесяти пациентов, заразившихся корью, в том числе, более двадцати детей. В Минздраве Якутии пояснили, что на сегодняшний день уже вылечено 68 человек.

В течение периода с 30 декабря по 10 января прививки от кори успели поставить более 2,7 тыс. местных жителей, среди которых было более трехсот детей. Как полагают специалисты, ситуация нормализуется к февралю.

Власти Якутии в связи со вспышкой кори приняли двенадцать нормативно-правовых актов. В частности, детей, не привитых от кори, теперь не пустят в детские сады и школы. Кроме того, университет, где было выявлено три случая заболевания, решено взять на особый контроль.

Ранее стало известно о гибели мальчика от сальмонеллеза в Пермском крае. 11-летний ребенок, отравившийся в местном кафе, попал в больницу еще в конце ноября. Состояние школьника оценивалось как тяжелое, врачам не удалось его спасти. После смерти ребенка возбудили еще одно уголовное дело - до этого следователи устанавливали обстоятельства массового отравления, от которого пострадали более тридцати жителей Прикамья.

Автор: Злата Богатова

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