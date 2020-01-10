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Пропавший в Мексике известный журналист найден убитым
10.1.2020 17:36
Фото: kanal32.info
На границе мексиканских штатов Герреро и Мичоакан нашли тело управляющего радиостанции La Ke Buena Фиделя Авилы Гомеса.
Как передают местные СМИ, 46-летний журналист считался пропавшим без вести с конца ноября.
Со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры страны уточняется, что Фидель Авила Гомес стал жертвой убийства. Останки журналиста в ночь на 9 января обнаружил военный патруль. Труп был оставлен в автомобиле, брошенном в овраге на западе Мексики.
Полиция приступила к расследованию по факту гибели журналиста. Сведений о том, может ли убийство быть связано с его профессиональной деятельностью, пока не поступало.
Родственники 46-летнего журналиста обратились в правоохранительные органы с заявлением о его пропаже 29 ноября. Спустя несколько дней прокуратура штата Мичоакан официально объявила о начале поисков Фиделя Авилы Гомеса.
В конце прошлого года в Мексике в неопознанном захоронении были найдены тела 50 убитых.
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