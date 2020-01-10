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В Красноярском крае больше не ищут пропавших после прорыва дамб
10.1.2020 16:55
Фото: rusdialog.ru
Администрация Щетинкинского сельсовета Красноярского края приняла решение об отмене режима ЧС, объявленного ранее в связи с прорывом незаконно возведенной дамбы. Поиски людей, пропавших после ЧП на золотом прииске, больше не ведутся, сообщает агентство "Интерфакс".
Как заявил вице-премьер правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов, решение об отмене режима ЧС обусловлено отсутствием какой-либо угрозы для ближайших населенных пунктов. Чиновник пояснил, что ее не было и раньше.
Мероприятия по поиску пропавших без вести к настоящему времени уже не ведутся. В целях обеспечения безопасности ранее на всех гидротехнических сооружениях, имевшихся на участке золотодобычи, полностью слили воду. В рамках расследования уголовных дел, которые были возбуждены следственными органами региона по факту прорыва, установлено, что все дамбы были возведены незаконно.
Ранним утром 19 октября прошлого года прорвало каскад из пяти дамб технологических водоемов, установленных на реке Сисим. В результате ЧП, случившегося у населенного пункта Щетинкино, были затоплены два рабочих общежития и несколько бытовых построек. Жертвами аварии стали тогда семнадцать человек, около тридцати пострадали, трое считались без вести пропавгими.
Поиски велись в течение месяца, но в середине ноября их пришлось приостановить из-за наступления холодов. В общей сложности в мероприятиях было задействовано порядка трехсот человек, включая сотрудников МЧС и МВД. В поисковой операции участвовали водолазы.
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