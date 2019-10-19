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СКР: В Красноярском крае было разрушено пять дамб


18:40
СКР: В Красноярском крае было разрушено пять дамбФото: rusdialog.ru

По данным Следственного комитета России (СКР), все дамбы, разрушенные в Красноярском крае, были возведены незаконно. Ранее в ведомстве сообщили о том, что к месту происшествия были направлены наиболее опытные сотрудники, которым предстоит установить все обстоятельства случившегося.

В ходе начатого расследования уже удалось выяснить, что все пять дамб возводились незаконно, никаких разрешительных документов в целях отвода грунтовых вод на участке золотодобычи перед строительством этих объектов не выдавалось.

По данным пресс-службы СКР, прорыв начался с самой верхней дамбы. Потом из-за стремительно возрастающей силы движущегося водного потока было разрушено еще четыре гидротехнических сооружения. Выяснилось также, что горный мастер, который нес ответственность за организацию и проведение таких работ на данном участке, вообще не имел какого-либо специального образования. В ходе допроса начальник участка признался, что осознавал, насколько опасными могут быть постройки рабочего поселка в потенциальной зоне затопления.

В СКР заявили, что будут ходатайствовать об аресте троих лиц, которые уже были задержаны в рамках данного уголовного дела. Расследование было начато после гибели людей в результате прорыва дамб под Красноярском. ЧП случилось на территории, где работала золотодобывающая артель.

Напомним, в ночь на субботу, 19 октября, примерно в 2:00 по московскому времени была разрушена дамба технологического водоема близ поселка Щетинкино (Курагинский район). Потоками воды было сразу же затоплено два рабочих общежития временного типа.

По последним данным, жертвами трагедии стали пятнадцать человек. Пропавшими без вести продолжают числиться пятеро. Как информирует краевой Минздрав, пострадали не менее 16 человек.

Автор: Злата Богатова

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