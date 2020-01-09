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СМИ сообщают об увольнении сотрудников ФСБ, снимавших стрельбу на Лубянке


14:14
СМИ сообщают об увольнении сотрудников ФСБ, снимавших стрельбу на ЛубянкеФото: nsn.fm

Сразу шестнадцать сотрудников центрального аппарата ФСБ были уволены в связи с тем, что они вели видеосъемку во время стрельбы на Лубянке, передает РБК.

Напомним, инцидент произошел 19 декабря.

Со ссылкой на источники, близкие к ФСБ, уточняется, что уволены шестнадцать сотрудников отдела "П". Все они, как было установлено в ходе разбирательства, вели съемку во время недавних событий на Лубянке.

В ряде других СМИ также появились сведения о том, что уволили сотрудников, передававших материалы журналистам или пересылавших видеокадры в мессенджерах. Уточняется, что речь идет о сотрудниках, которые занимали достаточно высокие должности.

В результате стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы погиб один человек, еще один скончался позже в больнице. Следственные органы по факту инцидента возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 123

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