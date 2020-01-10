|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Фанат фильма «Мой сосед Тоторо» переделал свою машину в «котобус»
10.1.2020 13:38
Фото: comicbook.com
Ценитель творчества выдающегося японского мультипликатора Хаяо Миядзаки создал настоящий "котобус" на основе собственного автомобиля.
Фото транспортного средства, ставшего известным по аниме "Мой сосед Тоторо", опубликовал портал Comicbook.
Отмечается, что ранее пользователь под ником Reddit Inu_Yasha выложил фото созданного им "котобуса" на форуме Reddit. Какая конкретно модель машины стала базой для этого необычного творения, не уточняется.
Фанаты японской анимационной студии Ghibli и ленты "Мой сосед Тоторо", вышедшей на экраны в 1988 году, теперь пытаются разгадать эту загадку сами, строя предположения о марке оснвы "котобуса".
В 2013 году Хаяо Миядзаки официально объявил о том, что решил завершить карьеру, передав эстафету мультипликации представителям нового поколения. Но несколько лет спустя представители японской студии Ghibli подтвердили сведения о том, что режиссер вернулся к работе.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|