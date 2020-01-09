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В Нижегородской области молодая женщина погибла, катаясь на тюбинге
9.1.2020 22:16
Фото: vk.com
Следственное управление СК РФ по региону проводит проверку по факту смерти молодой женщины, которая 1 января получила травму во время катания на тюбинге.
ЧП случилось неподалеку от города Павлово Нижегородской области.
Согласно имеющимся на этот час данным, в окрестностях Павлово проводила время компания молодых людей. Во время очередного спуска со склона оврага женщина получила серьезную травму, когда выпала из так называемой "ватрушки".
Пострадавшую сразу же госпитализировали, однако через несколько суток она скончалась. Предположительно, смерть наступила из-за тяжелого повреждения головы.
Следователи уже выяснили, что место, где компания каталась на тюбингах, не было должным образом оборудовано для такого спуска. Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела будет принято по итогам продолжающейся проверки.
Ранее жительница Омска получила смертельные травмы, катаясь на тюбинге. ЧП случилось в одном из городских парков, женщину сразу же доставили в больницу. Несмотря на все усилия медиков, на следующий день она умерла.
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