Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Жительница Омска получила смертельные травмы, катаясь на тюбинге

6.1.2020 17:07

Фото: nepsite.ru



Сразу после ЧП женщину доставили в больницу, однако травмы, полученные во время катания на тюбинге, оказались слишком тяжелые.



Как информирует пресс-служба регионального СУ СКР, несчастный случай зафиксирован в Советском парке культуры и отдыха.



По данным ведомства, в минувшее воскресенье, 5 января, жительница Омска каталась на лыжероллерной трассе на так называемой "ватрушке". Во время очередного спуска она врезалась в осветительный бетонный столб и была сразу же доставлена в медицинское учреждение.



Несмотря на все усилия медиков, на следующий день пациентка скончалась. Предположительно, причиной ее смерти могла стать тяжелая черепно-мозговая травма. По факту происшествия сейчас проводят проверку следственные органы. Позже примут решение о возбуждении уголовного дела.



В мэрии города, прокомментировав трагический инцидент, подчеркнула, что лыжероллерная трасса, где случилось ЧП, не была предназначена для катания на тюбинге. В комментарии администрации Омска также указано, что специально для жителей ранее были установлены знаки об опасности спусков по склонам.



Автор: Злата Богатова

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