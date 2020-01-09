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На Украине пойман сбежавший из России «вор в законе»


9.1.2020 20:28
На Украине пойман сбежавший из России «вор в законе»Фото: fakty.ua

Правоохранительные органы Украины задержали так называемого "криминального авторитета" Камо Московского, сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции страны. 57-летний уроженец Грузии, имеющий российское гражданство, был пойман оперативниками в Киеве.

По решению суда незаконно въехавший на территорию Украины "вор в законе" помещен в пункт временного пребывания иностранцев на полугодовой срок.

По решению суда незаконно въехавший на территорию Украины "вор в законе" Камо Московский был помещен в пункт временного пребывания иностранцев на полугодовой срок.

Как информируют украинские правоохранители, задержанного гражданина "короновали" в 1983 году в Тбилиси. В прошлом он не раз был судим за тяжкие преступления и провел за решеткой свыше тридцати лет. В соответствии с приговорами, которые выносились в России, он отбывал наказание, в частности, в условиях строгого режима. В последний раз Камо Московский освободился в минувшем октябре.

Предполагается, что так называемый "криминальный авторитет" незаконно попал в Украину, чтобы избежать уголовной ответственности за статус "вора в законе". Кроме того, он намеревался, полагают украинские следователи, установить контроль над местными преступными группировками.

Ранее в России было ужесточено наказание для "воров в законе". Уголовный кодекс, согласно предложению президента Владимира Путина, дополнили статьей, в которой речь идет о тех, кто занимает высшее положение в преступной иерархии. Наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет с выплатой штрафа в размере до пяти миллионов рублей.

В конце прошлого года власти Украины передали правоохранительным органам Испании уроженца Узбекистана, имеющего гражданство Российской Федерации и находившегося в розыске с 2017 года. Известному в криминальных кругах как "Батыр Бухарский" подозреваемому за рубежом грозит наказание в виде 17 лет заключения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 189

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