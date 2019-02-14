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Путин предлагает ввести в Уголовный кодекс отдельное наказание для лидеров ОПГ


09:00
Путин предлагает ввести в Уголовный кодекс отдельное наказание для лидеров ОПГФото: azerbaycan24.com

Глава РФ Владимир Путин предложил ввести в Уголовный кодекс отдельное наказание для лидеров ОПГ.

Как передает агентство "Интерфакс", речь идет о тюремном сроке от восьми до пятнадцати лет.

По мнению главы российского государства, за высшее положение в преступной иерархии необходимо ввести отдельное наказание. Согласно новой статье, которую Владимир Путин предлагает внести в Уголовный кодекс нашей страны, главарям криминальных сообщество может в будущем грозить лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Проект закона накануне появился в базе данных нижней палаты парламента.

Нововведения также включают освобождение от уголовной ответственности для лидеров ОПГ, которые добровольно прекратили участие в преступных сообществах, способствуя пресечению их криминальной деятельности.
Предложение президента одобрительно прокомментировал экс-генпрокурор России Валентин Степанков. Своим мнением по данному вопросу он поделился в эфире НСН. По словам Степанкова, такая же практика уже успешно применяется за границей, включая страны ближнего зарубежья.

Сам факт того, что глава государства "на эту тему вносит законопроект", свидетельствует о том, что Путин понимает реальную угрозу именно от организованной преступности.

Высказался о введении новой уголовной статьи и писатель Михаил Орский, называющий себя "рэкетиром на пенсии" и имеющий представление об особенностях отечественного криминального мира. По словам создателя романа "Путь русского гангстера. Легенды лихих 90-х", в его среде на инициативу Путина отреагировали с непониманием, ведь он "реально сломал хребет организованной преступности". Орский добавил, что возникла перспектива того, что уличная преступность будет контролироваться гостями из ближних республик. В этом случае перспективы могут оказаться пугающими.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 354

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