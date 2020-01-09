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В Иран направились эксперты Минобороны Украины
9.1.2020 03:31
Фото: kaztag.kz
Киев и Тегеран договорились о сотрудничестве в расследовании крушения пассажирского лайнера, ранее заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
В рамках совместного расследования в Иран были направлены эксперты украинского военного ведомства, передает ТАСС.
В Тегеран направлены эксперты Минобороны Украины, которые будут совместно с иранскими специалистами выяснять обстоятельства авиакатастрофы, унесшей жизни 176 человек. Информация поступила от секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова.
Борт украинского военного ведомства уже направился в Иран, написал Данилов в Facebook. Численность группы украинских экспертов не уточнялась.
Ранее появились сведения о том, что экипаж разбившегося в Иране Boeing 737 не мог связаться с диспетчерами - контакт был прерван практически сразу после того, как лайнер совершил взлет.
Информация о вероятных причинах крушения пока поступает достаточно противоречивая. В частности, в спецслужбах Канады озвучили предположения о перегреве одного из двигателей самолета.
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