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В Иран направились эксперты Минобороны Украины


9.1.2020 03:31
В Иран направились эксперты Минобороны УкраиныФото: kaztag.kz

Киев и Тегеран договорились о сотрудничестве в расследовании крушения пассажирского лайнера, ранее заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

В рамках совместного расследования в Иран были направлены эксперты украинского военного ведомства, передает ТАСС.

В Тегеран направлены эксперты Минобороны Украины, которые будут совместно с иранскими специалистами выяснять обстоятельства авиакатастрофы, унесшей жизни 176 человек. Информация поступила от секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова.

Борт украинского военного ведомства уже направился в Иран, написал Данилов в Facebook. Численность группы украинских экспертов не уточнялась.

Ранее появились сведения о том, что экипаж разбившегося в Иране Boeing 737 не мог связаться с диспетчерами - контакт был прерван практически сразу после того, как лайнер совершил взлет.

Информация о вероятных причинах крушения пока поступает достаточно противоречивая. В частности, в спецслужбах Канады озвучили предположения о перегреве одного из двигателей самолета.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 102

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