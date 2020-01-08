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В Петербурге задержан водитель, сбивший насмерть двух подростков
8.1.2020 23:57
Фото: irk.today
Жертвами ДТП, случившегося накануне вечером на проспекте Мориса Тореза, стали парень и девушка, 16 и 15 лет.
Подростки пытались перейти дорогу в установленном месте, когда в них на полном ходу врезался автомобиль "Киа Рио".
Судя по записям видеокамер, установленных около дороги, юноша и девушка уже почти достигли тротуара, когда заметили несущуюся на них машину. Шансов спастись у них практически не было - иномарка двигалась на большой скорости. При этом 37-летний водитель даже не пытался затормозить, когда приближался к "зебре", на которой находились люди.
В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что молодой человек погиб на месте, а его спутницу доставили в больницу. Девушка, получившая тяжелейшие травмы, вскоре скончалась.
По данным СМИ, смертельная авария случилась неподалеку от дома, в котором жил погибший юноша. Подросток был единственным сыном в семье.
Правоохранительные органы в рамках уголовного дела, возбужденного после трагедии, уже задержали предполагаемого виновника ДТП.
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