Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Петербурге задержан водитель, сбивший насмерть двух подростков

8.1.2020 23:57

Фото: irk.today



Жертвами ДТП, случившегося накануне вечером на проспекте Мориса Тореза, стали парень и девушка, 16 и 15 лет.



Подростки пытались перейти дорогу в установленном месте, когда в них на полном ходу врезался автомобиль "Киа Рио".



Судя по записям видеокамер, установленных около дороги, юноша и девушка уже почти достигли тротуара, когда заметили несущуюся на них машину. Шансов спастись у них практически не было - иномарка двигалась на большой скорости. При этом 37-летний водитель даже не пытался затормозить, когда приближался к "зебре", на которой находились люди.



В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что молодой человек погиб на месте, а его спутницу доставили в больницу. Девушка, получившая тяжелейшие травмы, вскоре скончалась.



По данным СМИ, смертельная авария случилась неподалеку от дома, в котором жил погибший юноша. Подросток был единственным сыном в семье.



Правоохранительные органы в рамках уголовного дела, возбужденного после трагедии, уже задержали предполагаемого виновника ДТП.



Автор: Злата Богатова

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